Granata operazione vivaio | Garanzia per il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Parallelamente all’allestimento di una formazione sempre più competitiva per la Serie C, il Pontedera, che sabato nel debutto nel ciclo di amichevoli estive ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina primavera, ha ufficializzato la volontà di curare in maniera ancor più specifica il suo settore giovanile. Venerdì sono stati presentati il direttore sportivo Francesco Safina e l’allenatore della squadraPrimavera 4 Oliviero di Stefano, che il 5 agosto inizierà la preparazione.