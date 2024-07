European League of Football I Seamen tornano a mani vuote dall’Ungheria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Chi si aspettava una prestazione d’orgoglio per riscattare il ko esterno del turno precedente contro gli Helvetic Mercenaries (16-10), è rimasto deluso: nella nona giornata dellaof, iMilanodalla lunga trasferta ungherese, sconfitti in casa dei Fehérvár Enthroners (formazione battuta a Milano nel match d’andata). Primo tempo a favore dei magiari chiuso 20-3 per i padroni di casa, con la difesa dei meneghini sistematicamente bucata e scarso spirito combattivo dei “Marinai“. Nel secondo tempo Milano trova due volte la via della end zone, ma non basta: a Fehérvár s’impongono gli Enthroners 27-17 e grande delusione per iche speravano di tornare dalla trasferta con un successo pieno. Prossimo appuntamento domenica prossima, ancora fuori casa, contro i tedeschi del Munich Ravens