Dea riecco De Ketelaere Ora Gasp aspetta Zaniolo

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Atalanta accelera verso la finalissima di Supercoppa Europea in programma il 14 agosto, contro il Real Madrid, a Varsavia, dove saranno presenti 5800 tifosi bergamaschi che hanno già acquistato il biglietto per il settore loro riservato. Da oggi Gian Pieroerini aggrega al gruppo anche Charles De, di rientro da un Europeo amaro in cui ha giocato appena cinque minuti con il Belgio nel finale del match contro la Francia. Sabato si è aggregato anche Gianluca Scamacca. Terza settimana di lavoro per i nerazzurri attesi sabato alle 15 dal primo test internazionale, in Olanda, ad Alkmaar, in casa dell’AZ 67 che ha chiuso al quarto posto l’ultima Eredivisie e disputerà la prossima Europa League. Sarà un test interessante in vista di Varsavia, doveerini potrebbe schierare già i possibili undici titolari che affronteranno il Real Madrid.