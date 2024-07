Dania Mondini chi è la giornalista Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il nome dinon è di certo nuovo per chi segue con attenzione la programmazione del Tg1. Al tempo stesso, però, la ben notaRai ha fatto parlare di sé particolarmente nel corso degli ultimi due anni, considerando la denuncia delle sue condizioni di lavoro. Si è scagliata contro i dirigenti del Tg1 e di seguito riportiamo gli ultimi aggiornamenti in merito. Prima, però, ecco cosa sapere su questa eccellente professionista, ritrovatasi a vivere una condizione che ha dell’incredibile, stando a quanto svelato. Chi èNata il 18 luglio 1963 a Roma,è unaRai, impegnata nella redazione del Tg1 da svariati anni. Si è diplomata al liceo classico, per poi frequentare l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dal 1983 al 1988 ha inoltre frequentato anche la Pontificia Università Urbaniana. Si è qui laureata in teologia.