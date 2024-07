Co’Sang un nuovo inizio con Dinastia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) Hanno scritto la storia del genere rap nel panorama partenopeo. Si erano presi una lunga pausa, forse più duratura del previsto, ma in tantissimi attendevano il loro ritorno, che si concretizzerà ufficialmente solo tra qualche settimana con unalbum dei. Dopo oltre dieci anni, itornano nuovamente insieme e più carichi di prima. Il duo partenopeo, formato da Luchè e Ntò, hanno annunciato l’uscita del loro prossimo progetto discografico che si preannuncia segnare inevitabilmente undella loro storia insieme.inaugurano una nuova fase con ilalbum, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagEra da tempo che si preannunciava il ritorno dei. I due artisti del genere rap avevano lasciato qualche indizio in giro per i social, che i fan avevano captato, ma l’annuncio ufficiale è giunto solo da pochi giorni.