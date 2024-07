Bartelloni e Bottai omaggiano Enzo Jannacci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pisa, 22 luglio 2024 - L'ultimo evento del mini-tour estivo di Fabrizioe Francesco, protagonisti nelle ultime settimane di numerosi incontri che coniugano in modo originale ed efficace racconto e musica dal vivo, sarà un omaggio a. Un tributo, quello al cantautore milanese scomparso dieci anni fa, che vedrà mescolarsi la narrazione, il dialogo, le digressioni e l'aneddotica sulla vita e la formazione ed evoluzione artistica dell’artista, alternato ad alcuni dei suoi brani, celebri e meno celebri, eseguiti da, sul palco dello Spazio MuMu (via Lenin 155/D) di San Giuliano Terme, organizzatore della serata insieme alla Avvelenata- vini&vinili, mercoledì 24 luglio. “I nostri incontri di questa estate – racconta–, non solo hanno attirato molte persone, ma sono stati anche apprezzati in modo particolare.