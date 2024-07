Addio ti ringrazierò sempre Grave lutto per Giulia Stabile | Hai creduto in me dall’inizio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Sei stata una delle persone più importanti della mia vita. Ti sarò perriconoscente”.per la ballerina di Canale 5. L’artista, vincitrice della 20esima edizione di Amici, ha comunicato poco fa via social ai propri fan la triste notizia. Un fulmine a ciel sereno. Nessuno dei tanti follower disi aspettava un annuncio così doloroso. E subito nei commenti sono arrivati tanti messaggi di sostegno al volto noto della TV e di cordoglio per questaperdita. Piange, ma piange in realtà tutto il mondo della danza in televisione. È morta Flaminia Buccellato. Era la direttrice dell’Accademia Balletto Roma, dove si sono formati tantissimi ballerini oggi apprezzati dal pubblico. Al momento non si conoscono le cause del decesso.