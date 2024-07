Vacanze | incidenti in montagna i consigli del medico per evitarli

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Leestive, specie quelle in, possono riservare a volte, spiacevoli sorprese: ecco idelsu come evitarle L’estate è la stagione prediletta da molti per avventurarsi sui sentieri dialla ricerca di paesaggi mozzafiato e aria pura. Tuttavia, questa passione non è esente da rischi. Secondo Vittore Verratti, esperto dell’Università degli Studi ‘G.D’Annunzio’ Chieti-Pescara e membro della Società italiana di medicina di(Simem), molti degliche si verificano in questo periodo potrebbero essere evitati con maggiore attenzione e preparazione. Come evitare gliin?- Ansa-Notizie.comTra le principali cause degliinfigurano la sottovalutazione dei percorsi, l’utilizzo di attrezzature inadeguate e una scarsa preparazione fisica.