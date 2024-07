Traffico Roma del 21-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari sulla Pontinarallentato tra Castelno e Spinaceto in direzione del raccordo anulare perintenso ma anche per la rimozione di un incidente e ricordiamo che sulla tangenziale est e resta chiusa fino al 6 luglio la rampa in entrata di via Prenestina aperta l’uscita Casilina Pigneto direzione del Foro Italico parliamo di trasporto pubblico sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 di ottobre Per cui vi transitano senza fermare per lo stesso motivo chiuderà anche la stazione Ottaviano San Pietro In questo caso la riapertura È programmata per il 9 settembre e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...