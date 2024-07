Strade senesi altra estate in coda AutoPalio e Due Mari cantieri attivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Siena, 21 luglio 2024 – Anche ieri è stato un sabato un po’ pesante sulle. Lunghe code sulla Siena-Grosseto, in direzione mare. E anche in quest’occasione il dito degli automobilisti in fila è stato puntato, non del tutto appopriatamente, contro il tutor dallo svincolo di Iesa al viadotto Le Potatine. "Non so più come ripeterlo - sbotta Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille e presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse - il tutor è attivo solo in direzione Siena, quindi sulla strada del ritorno dal mare. Mi sembra di rivivere ogni week-end la leggenda metropolitana dell’autovelox a Monticiano tarato sui 40 km all’ora. Non è mai stato acceso, né quel limite è stato applicato per il cantiere dell’Anas. Eppure ho letto di tante proteste di multati per aver guidato a 45 all’ora sulla Due".