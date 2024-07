Siccità così i raccolti muoiono | Il pozzo d’acqua ridotto al minimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ascoli, 21 luglio 2024 – Piogge violente e poi, allarmi ed emergenze in ogni mese dell’anno. Tutto ciò non fa altro che aggravare una situazione già difficile, quella dell’agricoltura. “Innanzitutto dobbiamo fare una precisazione: le prime precipitazioni utili per la campagna quest’anno sono state a novembre 2023, quindi molto tardi. Soprattutto l’invernata, oltre a essere stata calda è stata veramente poco piovosa, quindi le riserve idriche della nostra zona, perlomeno di Ascoli e vallata, sono ridottissime”. Iniziail racconto di Valerio Vittorio Ventura, 34enne ascolano, laureato in Agraria, con una forte passione per l’agricoltura, nata da piccolo grazie ai nonni e al contatto con la natura. A partire da una piccola azienda concentrata sulle olive, ora gestisce ‘Terre vive’, una realtà grazie alla quale produce ortaggi, legumi, cereali e frutta secca.