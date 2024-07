Padova apre il fuoco ad una festa di laurea poi si suicida

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 luglio 2024)ilad unadiinfastidito dagli schiamazzi, poi si toglie la vita gettandosi dal terrazzo di casa Un tragico evento si è verificato ieri sera a, dove un uomo di 75 anni ha sparato a un gruppo di giovani che festeggiavano lasu un terrazzo, ferendone tre in modo lieve. Poco dopo l’accaduto, l’uomo, denunciato per le sue azioni, si è tolto la vita lanciandosi dal proprio terrazzo. Secondo le prime ricostruzioni, i fatti si sono svolti intorno alle 00:30 di sabato notte. Un gruppo di circa 20 ragazzi si era riunito sul terrazzo di una palazzina per festeggiare ladi un amico. Improvvisamente, hanno udito un colpo di fucile e tre di loro sono stati feriti a un braccio da pallettoni. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.