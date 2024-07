Onana ammette | L’anno scorso stagione difficile per tutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024), sceso in campo in amichevole col Manchester United contro il Glasgow Rangers, l’ex portiere dell’Inter attraverso un’intervista rilasciata nei canali ufficiali del club è tornato a parlare della passata– Andrédopo l’addio all’Inter ha riscontrato diverse difficoltà con la maglia del Manchester United: «Anche questasarà complicata, ma sono emozionato. Sappiamo cosa è successo, è stata unaper. Credo che quest’anno arriveranno cose belle». DA CAPITANO –durante l’amichevole ha indossato anche la fascia da capitano, considerata la presenza dei tanti giovani: «È grandioso essere il capitano del Manchester United. È bello anche scendere in campo con giocatori più giovani perché qualche anno fa siamo stati al loro posto».