Mercato LIVE | Torino fatta per Che Adams Rakitic da Gattuso Amrabat torna alla Fiorentina|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 luglio 2024) 2024-07-21 15:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: 23.01 – La Salernitana cede l’attaccante nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi (classe 2001) al club belga del Leuven e il centrocampista italo-spagnolo Kaleb Jimenez (classe 2002)Carrarese. In entrata piacciono il difensore della Triestina, Lorenzo Moretti (classe 2002 scuola Inter, interessa pure al Brescia) e il centrocampista francese del Lecce, Alexis Blin (classe 1996, ma più vicino al Palermo). Intanto i rosanero prenotano Valentin Gomez: il difensore argentino classe 2003 arriva dal Velez Sarsfield, ma resterà in patria “parcheggiato” al River Plate con la formula del prestito. In uscita dal Palermo il centrocampista Samuele Damiani (classe 1998) è richiesto da Foggia e Pescara in Serie C. Vaifonte di questo articolo L'articoloper Che