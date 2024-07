LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | Norris fa passare Piastri contatto Hamilton-Verstappen Leclerc quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 70/70 COMINCIA L’ULTIMO GIRO! Oscarè a un passo dalla prima straordinaria vittoria in Formula 1. Giro 69/70non molla la presa su. Giro 68/70ha DRS sue adesso è attaccato al compagno di squadra. Giro 67/70sta rallentando in maniera plateale. Giro 67/70 Sotto investigazione il. Giro 66/70dice al team di pensare al campionato, ma non fa. Sarà un post-gara infuocato. Giro 65/70 Difesa davvero pazzesca diche si avvicina a un altro podio. Giro 65/70 Addirittura Sainz si sta portando sotto a. Giro 64/70 Molto arrabbiati dal box Red Bull nei confronti di. Giro 63/70 Staccata pazzesca diin curva 1, si tocca cone finisce fuori. La macchina non è danneggiata.