LIVE Berrettini-Halys finale ATP Gstaad in DIRETTA | si parte se non piove alle 11 30

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:15 Le previsioni sono infatti pessime oggi, eccezion fatta per la finestra 11-12. Vedremo se ci sarà modo di giocare o laverrà posticipata alla giornata di domani. 11:12 Tra circa 20? dovrebbero scendere in campoper ladi, pioggia permettendo. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladell’ATP 250 ditra Matteoe Quentin. L’azzurrodecisamente favorito nelladel torneo svizzero, che ha già vinto nel 2018 e che rappresenta lui un feudo favorevole. Nel corso della settimana, il romano ha saputo affrontare in modo perfetto le condizioni veloci, com’è d’obbligo giocando a oltre 1000 di altura. Il suo servizio, in particolare il kick sono rivelate armi improprie, tant’è cheha ceduto la battuta una sola volta.