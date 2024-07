Inter-Pergolettese per l’amichevole Inzaghi ‘replica’ una strada – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Domanisarà la seconda amichevole del precampionato. In vista della partita,sta pensando di ripetere una scelta non avendo ancora la squadra al completo. Quale la dà Tuttosport. TEST PARZIALE – Domani si potrà vedere, con la diretta autoprodotta dalla società. Questo fa sì che, rispetto alcol Lugano, sarà disponibile l’a partita e non soltanto gli highlights. Finalmente, a due mesi di distanza dall’ultima volta col Verona, sarà possibile seguire i Campioni d’Italia della Serie A. Ma la formazione per Simonenon può certo essere quella base, né tantomeno quella che fra (soli) ventisette giorni affronterà il Genoa nella prima giornata di Serie A.sarà un semplice secondo test, con qualcosa in più magari rispetto al Lugano ma ancora distante dalla realtà delle partite ufficiali.