Ferrari gara discreta in Ungheria | Leclerc batte un colpo ora bisogna migliorare in qualifica

(Di domenica 21 luglio 2024) Unain, a sorpresa viste le difficoltà nelle prove libere e in parte in, e visto il declino degli ultimi tre-quattro weekend di F1: lapuò abbozzare un sorriso perché alla domenica ha ritrovato un minimo di performance, e a questo punto deve fare i conti con il vero problema di questa stagione, già emerso fin da marzo, vale a dire il giro secco al sabato. E su una pista come questa, una specie di Montecarlo ma senza i muretti, dove superare si può, ma col rischio costante di essere sbattuti fuori dal tracciato, era fondamentale cercare almeno la seconda fila conoltre che con Sainz.