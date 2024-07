F2 Kimi Antonelli conquista la Feature Race a Budapest!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Una vittoria di qualità, con un pizzico di fortuna.hato il successo nella(Ungheria), valida per il campionato di F2. Il pilota della Prema Racing ha preceduto di 12.528 il francese Victor Martins (ART GP) e di 13.355 l’olandese Richard Verschoor (Trident). A completare la top-5 sono stati i brasiliani Gabriel Bortoleto (Trident) ed Enzo Fittipaldi (Van Amerfoort Racing), distanziati di 14.819 e di 18.516. I 37 giri sono stati caratterizzati da due Safety Car, a causa degli incidenti di Paul Aron, Zane Maloney e Amaury Cordeel. Grazie a questi episodi,ha saputo cogliere l’attimo e smarcare un pit-stop “dimezzato”. In questo modo, si è ritrovato in quinta piazza con gomme morbide. Con questa strategia ha saputo prendersi la vetta della prova e nello stesso tempo siglare il giro più veloce.