F1 Max Verstappen ancora impegnato nella notte al simulatore | due gare in un weekend

(Di domenica 21 luglio 2024) Maxl’ha fatto di nuovo. Per la terza volta in questa stagione dopo l’Arabia Saudita e Imola, il tre volte campione del mondo si è messo a guidare al. In questo caso l’olandese sta correndo la 24 ore di SPA. Dopo le qualifiche del GP di Ungheria nelle quali ha raggiunto il terzo posto, questail pilota Red Bull si è cimentato in un’altra 24 ore virtuale, sua grande passione. Uno stint durato dalle 0.18 quando si è messo al volante e finito alle 3.00 del mattino.aveva già in programma di mettersi a dormire alle 3.00, prima di risvegliarsi verso le 9.00, mangiare qualcosa e poi andare verso la zona del paddock. Un programma al quale ormai Max è abituato, che anche in questo caso si è fatto montare ilcamera d’albergo.