Elena Sofia Ricci torna a Che Dio ci Aiuti | retroscena sul NO a I Cesaroni

(Di domenica 21 luglio 2024) Non ci sono più dubbi:vestirà ancora i panni - anzi, la tonaca - di Suor Angela in Che Dio cinella nuova stagione. Fino a qualche settimana fa sembrava che l'addio alla serie, annunciato tempo fa dall'attrice, fosse definitivo. NuovoTv, invece, ha fatto sapere che con le registrazioni di Che Dio cisono cominciate a circolare voci su un suo possibile ritorno e, infine, le immagini dal set hanno confermato la sua presenza nella nuova stagione. Le indiscrezioni dal set romano parlano chiaro:reciterà nell'ottava stagione di Che Dio cisu Rai1, ma non tornerà da protagonista. La star delle precedenti sette stagioni farà brevi apparizioni in qualche puntata, mentre al centro delle vicende ci sarà Francesca Chillemi, nei panni di Suor Azzurra.