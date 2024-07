Tutti pazzi per Don Bolsius | Sorrento in pole position per l’olandese in uscita dal Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è la fila per assicurarsi le prestazioni di Don, attaccante delche non rientra nei piani di mister Auteri ed è in. Da valutare la formula, cessione definitiva, prestito o diritto di recompra, ma una cosa è certa: sull’esterno olandese hanno messo gli occhi diverse squadre di Serie C nonostante sia reduce da una stagione con tante ombre nel Sannio e pochissime luci, con un bottino di 4 gol in 29 partite che non lo hanno visto quasi mai partire tra i titolari. Donera stato il primo acquisto delnello scorso campionato proveniente dalla Fidelis Andria dove si era messo in luce nonostante la retrocessione in serie D della compagine pugliese.