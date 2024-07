STORIA DI UNA LIBRAIA DI TOKYO di Nanako Hanada | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 20 luglio 2024) Il 16 luglio è uscito in libreriadi unadidella scrittrice, un’opera edita HarperCollins che cattura l’essenza della ricerca di connessioni umane e della scoperta di Sé, attraverso il potere dei libri. Tramaè in piena crisi esistenziale. Separata da poco dal marito, non ha più una casa: vaga tra capsule hotel, internet café aperti fino a tardi e super sento, i bagni pubblici a pagamento. Il lavoro non va meglio: all’eccentrica libreria Village Vanguard di T?ky?, di cui è direttrice, le vendite languono. Disillusa e disamorata,si rende conto di quanto la sua vita sia diventata angusta, senza rapporti personali al di là dei colleghi e senza prospettive. C’è solo una passione che le permette di andare avanti: quella per i libri.