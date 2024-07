Sorpresi con fucile e cartucce presi dopo un inseguimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris, a Napoli, direzione San Giovanni a Teduccio, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato unnel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, i due, giunti all’altezza del ponte di via Ferrante Imparato, hanno perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.