Software in tilt blocca gli aerei Ritardi e disagi anche al Galilei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) "Questo PC ha riscontrato un problema" è il messaggio che ieri ha paralizzato i sistemi informatici di tutto il mondo, mandando inaeroporti, stazioni dei treni, bed enti pubblici. È il crash che Elon Musk, numero uno di Tesla e X, ha definito "il più grande fallimento informatico di sempre". Un problema alCrowdstrike che ha causato disservizi a milioni di utenti di Microsoft Windows in tutto il mondo. In tutto questo caos, l’aeroportodi Pisa non è rimasto immune aise è andata meglio che ad altri scali italiani. Nel momento in cui scriviamo, risultano solo tre voli cancellati, quello per Parigi della Ryanair delle 20 e quello anadata e ritorno per Catania. Mentre ieri ierano generalizzati a quasi tutti i voli, con una media di 2 ore di ritardo per ciascuno, sia per gli arrivi che per le partenze.