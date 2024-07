Soccorso alpino e Croce rossa L’esercitazione è tutta sulla diga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Esercitazione alladell’Alpe Gera di Enel Green Power per gli uomini dele della. Nei giorni scorsi, la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas (Corpo nazionalee speleologico) stazione di Valmalenco, insieme con i volontari dellaitaliana, e con la partecipazione del prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, hanno effettuato la simulazione didi una persona in difficoltà. A fare da scenario all’importante esercitazione, che ha messo alla prova le competenze dei soccorritori, è stata la monumentaleEnel Green Power in Valmalenco. Dopo il briefing iniziale, si è passati all’azione simulando la chiamata al 112, ale alla