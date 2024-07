Si apre La porta magica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Impegnata in questa calda estate su Raiuno con Tim Summer Hits al fianco di Carlo Conti, la rossa Andrea Delogu, da anni “colonna“ della conduzione radiofonica Rai, avrà ora – su Raidue – un programma tutto suo. Dal 7 ottobre (dal lunedì al venerdì alle 17) partirà La, factual show che mette al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita: dopo aver raccontato in prima persona le loro storie, i protagonisti di puntata saranno guidati in un percorso di trasformazione. Ad accompagnarli, appunto la conduttrice cresciuta all’interno della comunità di San Patrignano, avvalendosi, di volta in volta, della collaborazione dei suoi “Angeli”, un cast fisso di esperti. B.B.