Roma lascia morire la madre di stenti per andare in vacanza | arrestata per omicidio volontario

(Di sabato 20 luglio 2024) Una donna di 49 anni è statacon l’accusa diaggravato dopo aver abbandonato lainvalida e non autosufficiente perinal mare. I tragici eventi si sono verificati a Montelibretti, in provincia di, lo scorso giugno. La figlia dell’anziana, che era responsabile della sua assistenza, si è allontanata per trascorrere un periodo di ferie in Abruzzo,ndo lasenza alcun supporto. Purtroppo, l’anziana è morta dia causa della mancanza di cure.Leggi anche: Sicilia, tragedia in spiaggia: tredicenne muore dopo un malore in acqua Cosa hanno trovato gli investigatori Dopo il ritrovamento del corpo dell’anziana nella sua abitazione, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno avviato un’indagine approfondita.