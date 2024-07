Pallamano Serie A Gold ora è ufficiale | partecipano Macagi Cingoli Publiesse Chiaravalle e Camerano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Cingolani,si e cameranesi parteciperanno al massimo campionato dimaschile per la stagione 2024-2025, al via il prossimo 7 settembre, 20 luglio 2024 – Ora è: tre squadre marchigiane si sono iscritte alladimaschile per la stagione 2024-2025. Il Consiglio Federale di giovedì 18 luglio, infatti, ha approvato la composizione dell’organico della massimacon. I cingolani avevano ottenuto la salvezza nella stagione 2023-2024, mentre le due anconetane sono le neo-promosse dallaA Silver.