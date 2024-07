Le Olimpiadi di Parigi 2024 si tingono di AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 20 luglio 2024) L’AI non può interferire con le singole prestazioni sportive degli atleti, ma saranno il fil rouge dei Giochi Olimpici di. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, analizza da anni l’evoluzione e lo sviluppo delle nuove tecnologie e per la 33^ edizione delleha deciso di sfruttare al meglio molti degli strumenti attualmente sul mercato. Per esempio, è stato realizzato un chatbot addestrato esclusivamente sui manuali officiali dei Giochi: sarà uno strumento messo a disposizione (all’interno dell’app Athlete365) di tutti i 10.500 atleti che fanno parte dei 206 Comitati olimpici nazionali che gareggeranno agli eventi in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese (e anche per coloro i quali prenderanno parte ai Giochi paralimpici tra fine agosto e inizio settembre).