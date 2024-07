Le memorie tangibili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno dei grandi punti di forza della Lombardia è il suo artigianato, che nel tempo si è sviluppato in numerose direzioni, vedendo fiorire eccellenze legate ai vari territori della re- gione. Sono tipicità diventate tradizioni, frammenti dicon dentro un caleidoscopio storie. Souvenir di viaggio, da approfondire e portare via con sé. A Como si va indietro fin dall'epoca rina-scimentale, al centro c'è la lavorazione dei tessuti, in particolare della seta. Una tecnica fiorente, che 'intensifica nel periodo della Rivoluzione industriale, con l'utilizzo di te-ai sempre più elaborati. Nella seconda metà dell'800 la città è nota in tutto il mondo per questo tipo di attività, la cui valenza è testimoniata dal Museo della Seta di Como, dove sono conservate antiche macchine per la torcitura, la tessitura, la tintoria e la stampa.