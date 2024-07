La Rai mette in palinsesto la fiction ambientata a Stromboli | durante le riprese un rogo sul set fece andare a fuoco 5 ettari di vegetazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)le, nel maggio 2022, sul set divampò un incendio che si estese devastando 5di macchia mediterranea. Un danno non ancora riparato, mentre l’isola affronta in queste settimane la ripresa dell’attività del vulcano con conseguenti ricadute sul turismo. Eppure la Rai, stando ai palinsesti per la prossima stagione autunnale, ha previsto che lasulla Protezione civile Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini vada regolarmente in onda su Rai1 a partire dal 15 settembre. La– nel cast Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta – era stata bloccata dall’azienda, in attesa degli esiti giudiziari dell’inchiesta sulle cause del disastro. Ad aprile, dopo una proiezione privata, era arrivato anche il diniego alla messa in onda da parte degli abitanti di