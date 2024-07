Inequivocabile Giuliacci non ha dubbi | il giorno della meteo-svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno stop deciso, la "fine" dell'ondata di calore che sta attraversando l'Italia in questo luglio inoltrato. Le previsionidel colonnello Marioparlano chiaro: domenica 21 luglio sarà all'insegna del caldo intenso "ma all'orizzonte si intravede già la", ossia "un cambiamento dello scenariorologico" che porterà "i temporali e la fine del grande caldo". Il veterano del tempo in tv e sul web spiega suche domenica sarà un'altra giornata rovente soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nordovest e in Toscana si vedranno temporali. Tra lunedì 22 e martedì 23 luglio avremo la prima "rinfrescata" su gran parte dell'Italia con temperature vicine alla norma e un abbassamento dell'umidità. Insomma, meno afa.