Green Deal da Coldiretti a Confindustria un coro di no Foti | Necessario un ravvedimento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Il, la politica ambientale approvata dalla vecchia maggioranza europea e rilanciata da Ursula von der Leyen, non piace a nessuno. Non piace a, che ne ha denunciato le storture, a, ma nemmeno alle grandi industrie come Pirelli, che hanno messo in evidenza il rischio di favorire la Cina, mentre il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso, confida in unda parte di Bruxelles. E il presidente dilancia un serio allarme. Orsini:”1.100 miliardi in dieci anni” “L’Europa ha un problema di competitività con altri paesi. Questa decarbonizzazione costerà 1100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Questo vuol dire mettere costi in più alle nostre aziende.