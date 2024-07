Gonfaloni della Rsi e camicie nere neofascisti commemorano le vittime dell’eccidio di Schio con Presente e il saluto romano video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il fascismo è “”? Domenica 7 luglio a, comune dell’Alto Vicentino, decine di persone vestite di nero hanno sfilato per una manifestazione organizzata da Continuità ideale, movimento di estrema destra che ha come obiettivo la restaurazioneRsi, la repubblica sociale italiana. I simpatizzanti (o nostalgici) del fascismo erano in centro per le commemorazionidi, tragico fatto di sangue in cui, nella notte tre il 6 e 7 luglio 1945, un corpo di partigiani uccise 54 persone nelle carceri cittadine, tra cui numerosi fascisti e innocenti. Quell’episodio ha aperto una ferita profonda in città, non ancora rimarginata nonostante i tentativi di pacificazione tra i parenti dellee gli esecutori.