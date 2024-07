Ex dancing | l’abbattimento in ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Si è scatenata una sorta di “asta” tra diversi operatori commerciali del settore dell’hard discount per “conquistare” gli spazi che verranno ricavati sulle ceneri dell’exMajorca. Il posto è dunque giudicato appetibile e, seppur al momento il nome di chi si insedierà sia top secret, i mille metri quadrati di superficie che verranno occupati da un nuovo supermercato hanno solleticato l’interesse di tre-quattro imprese di vendita al dettaglio a prezzi contenuti. Il nome dell’operatore che ha vinto la sfida all’ultimo rilancio lo si saprà più avanti mentre in questa fase sono stati definiti ulteriori dettagli dell’intera operazione. Un incontro di giovedì pomerigio in Municipio tra l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bolduri (nella foto) e la proprietà ha permesso di tracciare una “road map” per i prossimi mesi.