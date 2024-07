Cosa mi dice sempre il mio coach Dopo Wimbledon le spiazzanti parole di Jasmine Paolini sulle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) "". A dirlo con un filo di amaro in bocca è la tennista italiananel corso di un'intervista al Corriere della Sera rispondendo al giornalista che le chiedeva se un podio olimpico lenirebbe la delusione della finale persa. Per la giovane sportiva classe 1996, la vittoria a Parigi "sarebbe una grande gioia, unanotevole. Però". La risposta dunque "è nì". A Parigi,si aspetta soprattutto "uno scambio con gli azzurri degli altri sport: confrontarsi, cercare di capire le realtà altrui, fabene". Una delle sfide più difficili per la tennista sarà quella di giocare senza il suo. "Renzo miche le partite le prepariamo insieme però poi in campo ci vado io, da sola. Ai Giochi dovrò essere due volte brava".