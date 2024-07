Con l' invasione sarà guerra totale anche con l' Iran Dal Libano l' avviso a Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Nabih Berri, presidente del Parlamento libanese, torna a parlare. In un'intervista ad Avvenire, la prima rilasciata dopo anni di silenzio, l'esponente politico del Paese dei cedri ha analizzato la situazione geopolitica: «Nell'area la situazione è molto pericolosa. E non solo per il Medio Oriente,in Europa c'è lain Ucraina, e un ampliamento del conflitto in tutta la regione avrebbe serie ripercussioniin Europa e nel mondo». «Sedovesse tentare di entrare in, la cosa non rimarrà solo qui. La Repubblica islamica dell'ha dichiarato apertamente che in questo caso ciunainterregionale», avvisa Berri, nel colloquio effettuato nella residenza di Beirut con Nello Scavo e Marina Pupella.