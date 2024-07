Ancelotti ospite al Giffoni Film Festival | Nazionale? Sinceramente sono restio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non so quando smetterò, quando il Real non mi vorrà più allora deciderò cosa fare. Fermarmi? Non lo so, da una parte vorrei vivere di più la mia famiglia e viaggiare, dall’altra se ancora avrò entusiasmo sicuramente ci sarà la spinta per continuare”. Carlodelin collegamento video, parla di futuro, passato e presente, tra, Europeo e Real Madrid. “Allenare la. Preferisco il lavoro che si fa con il club, perchè mi piace avere il tempo di migliorare, crescere giorno per giorno, e questo con lasarebbe difficile”.