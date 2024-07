Un’alchimia di musica alle Terme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’evento è di quelli destinati a essere ricordati. Questa sera21, infatti, l’Emilia Romagna Festival porta la sua rassegna "Il suono dell’acqua" nel cuore delledi Castel San Pietro, eleggendo il parco dello stabilimento per uno spettacolo dal titolo "SuMarte -le oltre i confini del tempo". Per la prima volta nella sua storia, l’Emilia Romagna Festival farà tappa in uno stabilimento termale, e ha ‘battezzato’ proprio quello di Castel San Pietro per riempire di suoni e note lo splendido parco dove ad esibirsi saranno Arianna Cleri alla voce e loop station, Marta Celli all’arpa celtica e loop station, e Massimo Valentini, ai sassofoni, flauti, duduk, percussioni e loop station (nella foto).