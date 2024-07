Sicurezza partecipata Ecco i residenti-controllori dei quartieri della città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Al via a Brescia il controllo del vicinato: i primipotrebbero essere Lamarmora e Fornaci. Lo ha spiegato l’assessore alla, Valter Muchetti, ricordando che negli scorsi mesi la Prefettura di Brescia, d’intesa con i sindaci dei Comuni bresciani, ha riproposto la necessità di coinvolgere i cittadini per il miglioramentoattiva del territorio. Ora si parte operativamente, con i primi incontri neiper illustrare il progetto. "Il controllo di vicinato – spiega Muchetti - rappresenta uno degli strumenti per prevenire i fenomeni criminosi, in particolare i reati contro la proprietà privata e le persone. L’obiettivo è di favorire lo sviluppocollaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace e organizzata, che non sia solo la segnalazione sui social".