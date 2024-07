Settore socio-sanitario e assistenziale Uneba 4 presidi di protesta in città e in provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lavorano nelle RSA per anziani e nelle RSD per disabili, sono infermieri, educatori professionali, Asa e Oss di strutture delche applica il contratto nazionale: per loro sarà un inizio di settimana di, con l’obiettivo di rivendicare il rinnovo del CCNL. Nella nostrasi terranno, infatti, trelunedì 22 luglio ad Albino (via Mazzini di fronte al Municipio, ore 10-11), San Pellegrino (nei pressi dell’edicola in viale Papa Giovanni XXIII, ore 10-11) e Treviglio (piazza Setti, ore 16-18), e poi un quartoo mercoledì 24 luglio a Bergamo (in via Tasso di fronte alla Prefettura, ore 10-12). Nel comparto per il prossimo 16 settembre è già proclamato uno sciopero nazionale.