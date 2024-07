Reggiana subito brutte notizie | si fermano Brekalo e Alex Blanco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arrivanoper William Viali, allenatore della. La squadra si prepara per la 1ª giornata del campionato di Serie B ma i problemi dall'infermeria rischiano di condizionare il percorso della squadra:si sono fermati, come confermato dal club. "AC, tramite il Responsabile Sanitario Dr. Stefano Bondi, comunica che il calciatore Filip– in seguito a trauma distorsivo del ginocchio destro, con interessamento capsulo-legamentoso – verrà sottoposto ad accertamenti strumentali e consulenze specialistiche del caso presso il centro medico Isokinetic di Bologna. ha riportato un infortunio al muscolo retto femorale della gamba destra.