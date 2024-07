Rancore | i 35 anni del rapper in 10 canzoni manifesto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)è uno deipiù influenti della scena hardcore e conscious hip hop romana e non solo. Nato nel 1989, ha saputo coniugare un’attitudine moderna con una scrittura che guarda anche ai grandiitaliani della old school. La sua carriera è stata segnata da brani profondi e complessi che hanno saputo conquistare un vasto pubblico. Si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2019, quando a sorpresa si è unito a Daniele Silvestri nella sua avventura sanremese, con una splendida strofa nel capolavoro “Argentovivo”. Per celebrare i suoi 35, ripercorriamo i brani più rappresentativi della sua carriera., dieciper conoscere il1. Capolinea Il secondo singolo estratto dall’album “Silenzio” del 2012, realizzato con DJ Myke, è un brano che racconta le storie di diversi ragazzi, con molti punti in comune.