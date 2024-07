Paragone azzanna von der Leyen | se questa è una leader degna di un' Europa in crisi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'idea che il grande disegno europeo non abbia altrial di fuori di Ursula von derfa capire di che stoffa sia fatta l'Unione europea, i suoi limiti e il suo reale peso. Ne ho scritto recentemente in «Maledetta» dove spiego che il maleficio sta nell'assenza di legittimazione popolare e quindi di un deficit politico colmato da alti poteri. Ursula si prende il bis, in nome di questo preciso slancio europeista dove le élite comandano e al popolo è concesso il diritto di votare per il packaging della Ue, cioè il parlamento europeo. Un imballo attraverso il quale si trasporta la «ciccia». Il successo della signora Ursula è il successo di chi ha magheggiato una vita tra tesi scopiazzate e sms spariti tutte le volte che c'erano grandi commesse: la condanna della Corte sulla mancata trasparenza circa i vaccini ne è l'ultima prova.