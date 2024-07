Ospedale caldo e malori a ripetizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)torrido, tante chiamate pere svenimenti e pronto soccorso dell’’Ss. Benvenuto e Rocco’ di Osimo pieno di persone in attesa di essere assistite dal personale che si fa in quattro per sopperire alle carenze. "Molti anziani si sono rivolti autonomamente al punto di primo intervento manifestando i sintomi classici dovuti aleccessivo, tra cui pressione bassa e disidratazione. Nonostante tutto la situazione al momento è sotto controllo", commenta il dottor Adolfo Pansoni, primario del pronto soccorso. Un problema annoso quello della mancanza di personale sia infermieristico che medico e anche di posti letto al pronto soccorso, criticità che in momenti difficili come questo si fanno sentire ancora di più se sommato all’utenza consueta.