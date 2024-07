Osimana pronta a partire Di nuovo solo Minnozzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ieri il primo incontro, al Diana, con tanto di consegna del materiale e aperitivo di benvenuto, da lunedì invece si comincerà a sudare. L’di mister Claudio Labriola èa iniziare la terza stagione consecutiva in Eccellenza. Con una sola novità di rilievo in squadra, l’inserimento di Matteo, punta in cerca di riscatto proveniente dalla Maceratese. Per il resto molte conferme della passata stagione e l’inserimento di qualche giovane promettente proveniente dalla Sangiustese Vp, Candia e dal settore giovanile giallorosso.è anche il preparatore atletico dei ‘’senzatesta’’, Tiziano Bovetti, maceratese, classe 1988, con esperienze nella Recanatese, Maceratese, Potenza Picena, Sangiustese, Tolentino e Montegranaro.