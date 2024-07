Napoli report dell’allenamento da Dimaro Assente Gaetano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alle 18:00 inizia la sessione pomeridiana di allenamento per il. La pioggia dà tregua agli azzurri che scendono in campo per una partitella. AncoraAnguissa. Non c’è neanche. Le due squadre: Squadra blu: Caprile; Mezzoni, Ostigard, Juan Jesus; Zerbin, Iaccarino, Popovic, Mario Rui; Ngonge, Simeon, Osimhen. Squadra gialla: Contini; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Russo, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. Subito gol per Ngonge (squadra blu) e Rrahmani (squadra gialla). Popovic poi segna il gol del vantaggio dei blu. Poi pausa per le squadre. Alle 18.40 si riprende la partitella. Popovic subisce una botta ed esce dal campo e viene supportato dallo staff medico. Nulla di grave. Al suo posto entra in campo Ambrosino. Alla fine è la squadra gialla a vincere. I giocatori si riuniscono per fare stretching.