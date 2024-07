Muhammad Ali il braciere olimpico di Atlanta e quella medaglia d’oro gettata per protesta

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era il 19 luglio del 1996 quandoAli, la leggenda della boxe americana, accese ilai Giochi Olimpici. Ali mostrava già i segni della malattia che lo avrebbe accompagnato per gli ultimi anni di vita. In quel momento Ali era un uomo debole e malato, ma fu comunque gigantesco, in quel frangente. Propriodivenne il teatro di un atto di scuse collettivo: la consegna di una nuovain sostituzione divinta ai Giochi di Roma ’60. Anche se qualcuno non credette alla storia, Ali raccontò nella sua biografia che la primafudal Jefferson Bridge a St. Louis sempre nello stesso anno, dopo un’aggressione razzista. Ali, che all’epoca si chiamava ancora Cassius Clay, entrò in un ristorante interdetto agli afroamericani con il suo amico Ronnie King.