Manto stradale usurato Si andrà a 30 all’ora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dal sopralluogo di fine giugno della polizia locale e dell’ufficio lavori pubblico, in Via dei Tigli a Cento sono state rilevate criticità a causa dele per le quali, in attesa di ripristinarle si rende necessario abbassare il limite di velocità a 30 Km/h, estendendolo dal civico 4 fino all’intersezione con via Santa Liberata. Una misura decisa dal Comune che ha rilevato l’asfalto sgretolato da usura, che permarrà fino alla realizzazione degli interventi idonei a ripristinare il